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Пропавший у Хабаровска самолет проверял системы навигационного наблюдения

Полина Долганова

Происшествия
Пропавший у Хабаровска самолет проверял системы навигационного наблюдения
Фото: Pixabay

Самолет Ан-26, который пропал с радаров у Хабаровска, проверял системы навигационного радионаблюдения. Планировалось, что борт вернется в местный аэропорт в 12:10 по московскому времени. Об этом в среду, 22 сентября, сообщили в пресс-центре Дальневосточной транспортной прокуратуры.

— 22 сентября судно выполняло рейс с целью облета систем навигационного радионаблюдения в Хабаровском крае. Запланированное время посадки — 19:10 (12:10 мск), — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается также, что по факту пропажи борта было возбуждено уголовное дело. Поиски самолета продолжаются, передает ТАСС.

Военный самолет Ан-26 пропал с радаров во время выполнения технического полета в Хабаровском крае 22 сентября. Известно, что самолет пропал с радаров на 38 километров юго-западнее аэродрома Хабаровск-Центральный.

По предварительным данным, возможная авария самолета Ан-26 могла произойти из-за ошибки пилотирования и сложных погодных условий. При этом о нештатных ситуациях экипаж пропавшего с радаров воздушного судна не докладывал.

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