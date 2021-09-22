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В МВД Украины заявили, что целью покушения на помощника Зеленского было убийство

Полина Долганова

Происшествия
В МВД Украины заявили, что целью покушения на помощника Зеленского было убийство
Фото: www.sxc.hu

Нападение на автомобиль помощника президента Украины Сергея Шефира является не запугиванием, а попыткой убийства. Об этом в среду, 22 сентября, заявил глава МИД Украины Денис Монастырский.

— Хочу подчеркнуть, что целью данного преступления было не запугать, а именно убить первого помощника президента Украины. Также подчеркиваю, что команду президента не напугать, — отметил он.

По его словам, те реформы, которые были запущены на Украине с целью борьбы с преступностью, будут продолжаться.

Министр иностранных дел заключил, что заявления о том, что спецслужбы РФ причастны к инциденту, пока являются преждевременными, потому как полиция в настоящее время еще продолжает изучать версии преступления, передает ТАСС.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что версия о «российском следе» в покушении на Сергея Шефира, помощника президента Украины Владимира Зеленского, не соответствует реальному положению дел. Он пояснил, что украинские политики не хотят исключать предположение о российском следе из имеющихся у них версий.

На помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира было совершено покушение. По данным ведомства, его автомобиль обстреляли из автоматического оружия. По машине выпустили больше 10 пуль. В результате покушения водитель получил ранение.

МВД Украины подтвердило информацию о покушении и опубликовало фотографии на своем официальном сайте. Ведомство представило несколько снимков, на которых видны следы от пуль на машине.

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