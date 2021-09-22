Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Дали

Дали

Глава Минобороны Франции не видит нужды выходить из НАТО после скандала с подлодками

Полина Долганова

В мире
Глава Минобороны Франции не видит нужды выходить из НАТО после скандала с подлодками
Фото: pixabay.com/ru

Министерство вооруженных сил Франции не видит необходимости в том, чтобы выходить из НАТО после скандала с Австралией из-за подводных лодок. Об этом в среду, 22 сентября, заявила глава Минобороны страны Флоранс Парли.

— Какие выводы могут быть сделаны в связи с разрывом контракта на поставки подлодок? Следует ли выйти из НАТО, хлопнув дверью? Не думаю, что следует сделать такой шаг, — сказала она.

По ее словам, позиция Соединенных Штатов на конфликт из-за соглашения AUKUS подтверждает тот факт, что в НАТО в настоящее время не наблюдается политического диалога.

Она также напомнила, что основной задачей Североатлантического альянса является защита Европы. Именно об этом, по словам Парли, Франция планирует напомнить США.

— Быть союзниками, это не значит оказаться заложниками интересов противоположной стороны, — цитирует ТАСС главу ведомства.

16 сентября сообщалось, что США, Великобритания и Австралия договорились создать новое партнерство в сфере безопасности. Эта инициатива получила название AUKUS, в рамках нее государства планируют способствовать обмену технологиями, напоминает «Царьград».

После этого правительство Австралии решило создать флот из атомных подлодок и начать сотрудничать с США и Британией, отказавшись при этом от соглашения с французской оборонной компанией Naval Group. Теперь Канберра получит как минимум восемь атомных подводных лодок в рамках нового оборонного альянса.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал «ударом в спину» решение Австралии по данному вопросу. Он подчеркнул, что из-за этой ситуации доверие к руководству Австралии теперь подорвано.

17 сентября Ле Дриан заявил, что Франция отозвала своих послов из США и Австралии после разрыва Канберрой контракта по поставкам подводных лодок в пользу Вашингтона.

Читайте также:
НАТОФранцияАвстралия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что нужно детям

Все мнения
О проекте