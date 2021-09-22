«Были свои планы на жизнь»: отец убитой в Перми студентки рассказал об увлечениях дочери

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Отец студентки Пермского государственного университета Ксении, которая была убита во время стрельбы в вузе, рассказал об увлечениях дочери.

По словам Андрея Цыганкова, его дочь была жизнерадостной и целеустремленной. Помимо учебы, девушка занималась модельным бизнесом.

— Были свои планы на жизнь. И мечты какие-то, которые она старалась воплотить в жизнь. И практически случайная, нелепая смерть все прервала, — рассказал Цыганков.

Он отметил, что Ксения поступила в пермский госуниверситет в 2020 году.

Отец девушки добавил, что мать погибшей является владелицей салона красоты, а также признался, что Ксения была единственным и очень желанным ребенком в семье.

На вопрос о том, что было в голове у стрелка на момент массового убийства, Цыганков ответил, что не может понять, как злоумышленник мог стрелять по людям в упор.

В среду, 22 сентября, в Перми прошли похороны двух других погибших в инциденте студентов: Ярослава и Екатерины, передает телеканал «360».

Стрельба в Перми

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 43 человека и шестеро погибли.

Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин.

Занятия в университете отменены до 27 сентября. Мемориал был открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.