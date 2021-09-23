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Лавров впервые встретился в ООН с новой главой МИД Великобритании

Иван Юминов

Политика
Лавров впервые встретился в ООН с новой главой МИД Великобритании
Фото: Twitter / MID_RF

Глава МИД России Сергей Лавров впервые встретился со своей коллегой из Великобритании Элизабет Трасс на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства в четверг, 23 сентября.

— «На полях» 76-й сессии Генассамблеи ООН С. В. Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Великобритании, — отмечается на странице МИД в Twitter.

Лавров в рамках недели высокого уровня 76-й сессии Генассамблеи также примет участие в традиционной встрече глав внешнеполитических ведомств «пятерки» постоянных членов Совбеза ООН и генерального секретаря организации Антониу Гутерреша в четверг, 23 сентября. Всего запланировано как минимум 25 контактов Лаврова с зарубежными коллегами.

22 сентября МИД России обвинил США в злоупотреблении привилегией размещения штаб-квартиры ООН в своей стране. Заявление прозвучало из-за отказа Вашингтона выдать визу председателю комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому для участия в сессии Генассамблеи.

Москва считает, что из-за расположения штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке Соединенные Штаты манипулируют выдачей виз для оказания давления на другие государства.

Также в министерстве отметили, что отказ в визе Слуцкому — это грубейшее нарушение международного права. Такие действия США не останутся без ответной реакции, заключили в МИД.

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