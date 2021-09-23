Рафик Загрутдинов: Строительство жилого дома по программе реновации началось в Зюзине

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Россия, Иваново, Керченская улица, 2/1 Карта всех событий

Строительство жилого дома по программе реновации началось в столичном районе Зюзино. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, новостройку возводят по адресу улица Керченская, владение 2.

— В настоящее время идут работы подготовительного периода, установка ограждения и устройство временных дорог. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2023 году, — пояснил Загрутдинов.

В здании организуют 147 квартир, две из которых адаптируют для маломобильных жильцов. Специалисты оснастят дом подземной парковкой. На первых этажах здания расположат помещения для обслуживания жильцов: салоны красоты, кафе, кружки. Территорию возле дома будут также благоустраивать и озеленять.

В среду, 22 сентября, первый заместитель председателя Москомархитектуры и главный архитектор столицы Сергей Кузнецов рассказал, что многоэтажный дом по программе реновации жилья на Перовской улице оформят в серых и песочных тонах. Он будет состоять из шести секций, выстроенных в форме буквы «п».