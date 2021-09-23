Появилось видео с места крушения Ан-26 в Хабаровском крае

Фото: Telegram / ТАСС

Опубликовано видео с места крушения самолета Ан-26, который разбился в Хабаровском крае. Кадры были опубликованы в четверг, 23 сентября.

В ролике показано, как группа спасателей ведет поиски пропавшего с радаров самолета, облетая на вертолете леса региона. На месте крушения воздушного судна видна полоса поваленных деревьев.

Видео: Telegram-канал / ТАСС

Военный самолет Ан-26 пропал с радаров во время выполнения технического полета в Хабаровском крае 22 сентября. Известно, что самолет пропал с радаров на 38 километров юго-западнее аэродрома Хабаровск-Центральный.

По предварительным данным, возможная авария с самолетом Ан-26 могла произойти из-за ошибки пилотирования и сложных погодных условий. При этом о нештатных ситуациях экипаж пропавшего с радаров воздушного судна не докладывал.

Спасателям удалось обнаружить обломки пропавшего в Хабаровском крае самолета Ан-26 23 сентября. Место крушения — в районе поселка Корфовского. Позднее стало известно, что все члены экипажа самолета Ан-26, разбившегося в Хабаровском крае, погибли.

Поисками Ан-26 занимался вертолет Ми-8 со спасателями на борту. Также на место было направлено воздушное судно Росавиации.