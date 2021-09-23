Опубликованы кадры с разбившимся Ан-26 под Хабаровском

Появились кадры с обломками самолета Ан-26, который разбился в Хабаровском крае. В результате аварии погибли все члены экипажа.
На опубликованных РИА Новости снимках видны поваленные при крушении в лесу деревья. На обломанных ветвях разбросаны части крыла и обшивки самолета.
Фото: khabkrai.ru
Военный самолет Ан-26 пропал с радаров во время выполнения технического полета в Хабаровском крае 22 сентября. Известно, что самолет пропал с радаров на 38 километров юго-западнее аэродрома Хабаровск-Центральный.
Спасателям удалось обнаружить обломки пропавшего в Хабаровском крае самолета Ан-26 23 сентября. Место крушения — в районе поселка Корфовского. Позднее стало известно, что все члены экипажа самолета Ан-26, разбившегося в Хабаровском крае, погибли.
Поисками Ан-26 занимался вертолет Ми-8 со спасателями на борту. Также на место было направлено воздушное судно Росавиации. По предварительным данным, возможная авария с самолетом Ан-26 могла произойти из-за ошибки пилотирования и сложных погодных условий.
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