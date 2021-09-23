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Моргенштерн ответил на обвинения в его причастности к трагедии в Перми

Виктория Сикерина

Происшествия
Моргенштерн ответил на обвинения в его причастности к трагедии в Перми
Фото: instagram/morgen_shtern

Российский рэпер и блогер Моргенштерн в четверг, 23 сентября, ответил на высказывание директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, которая ранее обвинила его в причастности к трагедии в Пермском государственном университете (ПГУ).

— Может, каждый стрелок — фанат Моргенштерна... Но не каждый фанат Моргенштерна — стрелок, — написал артист на персональной странице в Instagram.

Также в четверг, 23 сентября, музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что нельзя напрямую обвинять Моргенштерна в стрельбе в Перми. Он отметил, что любого артиста обвинить в трагедиях, потому что в творчестве каждого можно разглядеть пропаганду.

Стрельба в Перми

В понедельник утром, 20 сентября, в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным Следственном комитета, студент вуза открыл огонь по окружающим людям. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 43 человека и шестеро погибли.

Занятия в университете отменили до 27 сентября. Мемориал был открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.

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