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Психолог объяснила состояние пришедшего в сознание стрелка в Перми

Юлия Курганова

Сюжет: 

Стрельба в Перми
Происшествия
Психолог объяснила состояние пришедшего в сознание стрелка в Перми
Фото: mos.ru/Максим Денисов

Студент Тимур Бекмансуров, который расстрелял людей в Пермском государственном университете, пришел в сознание в больнице и заговорил. Первое, что он спросил: есть ли у него родители, и если да, то где они.

Клинический психолог и гипнотерапевт Ирина Коржаева считает, что подобный странный вопрос может стать последствием применения обезболивающих (молодому человеку ампутировали ногу, в которую попал полицейский во время задержания). После наркоза часто бывает, что сознание спит, а подсознание вылезает наружу. В этом состоянии человек бывает не вполне адекватен. На это еще наложилось сильное эмоциональное напряжение, отметила специалист.

— Если он вернется в себя хотя бы через неделю, будет хорошо. Потому что если не вернется, то вряд ли из него можно будет хоть что-то вытащить, — пояснила Коржаева изданию «Царьград».

Также психолог не исключила возможности расщепления личности у стрелявшего.

Стрельба в Перми

В понедельник утром, 20 сентября, в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным Следственного комитета, студент вуза открыл огонь по окружающим людям. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 47 человек и шестеро погибли.

Занятия в университете отменили до 27 сентября. Мемориал был открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.

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