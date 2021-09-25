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Тела трех погибших на Эльбрусе спустят к подножию горы

Михаил Алимов

Происшествия
Тела трех погибших на Эльбрусе спустят к подножию горы
Фото: ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарской Республике

В субботу, 25 сентября, тела трех погибших на Эльбрусе спустят к его подножию. В пятницу этого сделать не получилось из-за неблагоприятных погодных условий, передает «Мир 24».

23 сентября на горе Эльбрус на высоте 5400 метров группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Им на подмогу выдвинулись спасатели.

Четырнадцать альпинистов из группы удалось спасти, при этом жертвами трагедии стали пять человек. СК после этого возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Причиной гибели туристов могла стать стихия под названием «черная метель», предположил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в день трагедии погода на горе определялась прохождением холодного атмосферного фронта.

На высоте пять тысяч метров температура воздуха составляла минус 15 градусов. Порывы ветра достигали от 25 до 30 метров в секунду — все эти факторы привели к очень плохой видимости при спуске, заключил метеоролог.

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