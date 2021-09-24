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«Черная метель»: Тишковец объяснил причину гибели туристов на Эльбрусе

Полина Долганова

Происшествия
«Черная метель»: Тишковец объяснил причину гибели туристов на Эльбрусе
Фото: Telegram / Mash

Причиной гибели пяти туристов во время восхождения на гору Эльбрус могла стать стихия, которую синоптики называют «черной метелью». Об этом в пятницу, 24 сентября, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в день трагедии погода на горе определялась прохождением холодного атмосферного фронта. На высоте пяти тысяч метров температура воздуха составляла минус 15 градусов. Порывы ветра достигали от 25 до 30 метров в секунду. Все эти факторы привели к очень плохой видимости при спуске.

— Такие ветра со снегом на Таймыре называют черной метелью, — написал эксперт на своей странице в Instagram.

Он отметил, что сочетание урагана и мороза может ощущаться человеком как температура минус 50 градусов. При таких ощущениях возникает очень высокий риск обморожения, которое может настигнуть туриста за пять–десять минут.

В четверг, 23 сентября, на горе Эльбрус на высоте 5400 метров группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Им на подмогу выдвинулись спасатели. Четырнадцать альпинистов из группы удалось спасти. Ночью 24 сентября поступила информация, что жертвами трагедии стали пять человек.

В результате случившегося Следственный комитет в Кабардино-Балкарии организовал доследственную проверку.

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