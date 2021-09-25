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За сутки в России выявили свыше 22 тысяч новых случаев коронавируса

Михаил Алимов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
За сутки в России выявили свыше 22 тысяч новых случаев коронавируса
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

В России за последние сутки заразился коронавирусом 22 041 человек. Об этом в субботу, 25 сентября, сообщает оперштаб Москвы.

При этом у 8,7 процента не было замечено клинических проявлений болезни. Смертельных случаев зафиксировано 822. Отечественные медики вылечили от COVID-19 еще 16325 пациентов.

Таким образом, за все время пандемии в РФ 7 398 415 человек переболели коронавирусом. Общее количество смертельных случаев возросло до 203 095. Выздоровели 6 590 933 человека, передает Telegram-канал оперштаба.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что новый подъем заболеваемости COVID-19 в России может произойти из-за непривитых от болезни граждан.

До этого ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев предупредил о риске новой волны коронавируса в регионах. О начале четвертой волны COVID-19 уже заявили в некоторых европейских странах. В ряде российских регионов тоже наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, но специалист не уверен, что это можно считать началом новой волны заболевания.

В России одобрены пять вакцин от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н». Последнюю из них Минздрав России зарегистрировал 26 августа.

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