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Найдены черные ящики разбившегося в Хабаровском крае самолета Ан-26

Михаил Алимов

Происшествия
Найдены черные ящики разбившегося в Хабаровском крае самолета Ан-26
Фото: khabkrai.ru

На месте крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае обнаружены бортовые самописцы. Об этом в субботу, 25 сентября, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

— Были обнаружены и изъяты бортовые самописцы, на которых зафиксированы внутрикабинные переговоры членов экипажа и технические параметры полета. Также в ходе осмотра места происшествия изъята техническая документация и иные средства технического контроля, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ведомство напоминает, что расследование уголовного дела по факту крушения продолжается.

Военный самолет Ан-26 пропал с радаров во время выполнения технического полета в Хабаровском крае 22 сентября. Известно, что самолет перестал выходить на связь на 38 километров юго-западнее аэродрома Хабаровск-Центральный.

Спасателям удалось обнаружить обломки пропавшего самолета 23 сентября. Место крушения — в районе поселка Корфовского. Позднее стало известно, что все члены экипажа погибли.

Поисками Ан-26 занимался вертолет Ми-8 со спасателями на борту. Также на место было направлено воздушное судно Росавиации. По предварительным данным, возможная авария могла произойти из-за ошибки пилотирования и сложных погодных условий.

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