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Четверых пострадавших на Эльбрусе альпинистов выписали из больницы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Четверых пострадавших на Эльбрусе альпинистов выписали из больницы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Четырех альпинистов, которые пострадали в экспедиции на Эльбрусе, выписали из больницы. Два других участника похода были переведены из реанимации в обычную палату.

В настоящее время в клинике в Нальчике остаются семь пострадавших альпинистов. Всего в больницу ранее госпитализировали 11 человек, пишет «360».

23 сентября на горе Эльбрус на высоте 5400 метров группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Им на подмогу выдвинулись спасатели.

Четырнадцать альпинистов из группы удалось спасти, при этом жертвами трагедии стали пять человек. СК после этого возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Причиной гибели туристов могла стать стихия под названием «черная метель», предположил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в день трагедии погода на горе определялась прохождением холодного атмосферного фронта.

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