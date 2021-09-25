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Парковка у станции метро «Выхино» возобновит работу 27 сентября

Анастасия Волоснова

Город
Парковка у станции метро «Выхино» возобновит работу 27 сентября
Фото: Pixabay
Россия, Москва, Вешняковская улица, 24/26 Карта всех событий

С 27 сентября после ремонта откроют перехватывающую парковку в районе станции «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы. Об этом рассказали в субботу, 25 сентября, в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Парковка № 9216 находится по адресу улица Вешняковская, владение 24–26. Рядом с ней расположена станция метро «Выхино».

Стоянка для автомобилей вновь начнет работать с понедельника, 27 сентября, пишет агентство городских новостей «Москва».

Столичные автомобилисты могут продлить абонементы на парковки со шлагбаумом на октябрь 2021 года. Подать соответствующий запрос необходимо до 25 сентября.

Действие резидентных парковочных разрешений расширили для жителей московских районов Измайлово, Восточное Измайлово, Пресненский, Тверской, Таганский, Басманный, Красносельский, Головинский и Войковский. Теперь резиденты смогут парковать транспортные средства по обеим сторонам шести смежных улиц.

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