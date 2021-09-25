Задержаны подозреваемые в организации терактов в Могилевской области

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Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали троих подозреваемых в организации и исполнении терактов в Могилевской области в августе и сентябре 2021 года. Об этом рассказала в субботу, 25 сентября, пресс-служба МВД республики.

По данным ведомства, 11 августа на рельсах возле железнодорожной станции Мирадино был обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство. Такие же устройства были найдены на других станциях. При этом 24 сентября на стрельбище «Киселевичи» был сожжен стрелковый тир.

Полиция задержала подозреваемых в преступлениях жителей Бобруйска в возрасте 27, 30 и 45 лет. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела, пишет РИА Новости.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что необходимо углубить сотрудничество РФ и США в вопросах борьбы с терроризмом.

Он отметил, что атаки террористов являются проблемой не конкретного государства, а всего мира в целом. При этом бывший премьер-министр вспомнил теракт в Америке в 2001 году и подчеркнул, что подобное может повториться в любое время.

В пятницу, 10 сентября, корреспондент «Вечерней Москвы» пообщался с экспертом и выяснил, почему теракт в башнях-близнецах Всемирного торгового центра в Нью-Йорке вообще произошел и как изменилась авиационная безопасность за 20 лет.