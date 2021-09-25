Мужчина открыл стрельбу в ТЦ в Сочи

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Мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета в сочинском ТЦ. Об этом в субботу, 25 сентября, рассказали в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Вечером 25 сентября неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в Центральном районе Сочи. Позднее в правоохранительных органах сообщили, что стрелок был задержан, пишет ТАСС.

Также в СМИ появилась информация, что неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия в результате конфликта с другим мужчиной. На данный момент они оба задержаны. Телеканал «360» сообщил, что конфликт произошел на бытовой почве. В результате стрельбы никто не пострадал.

Стрельба, в результате которой пострадали люди, произошла также в понедельник утром, 20 сентября, в Пермском государственном университете. По данным Следственного комитета, студент вуза открыл огонь по окружающим людям. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 47 человек и шестеро погибли. Занятия в университете отменили до 27 сентября. Мемориал был открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин предложил комплекс мер, призванных предотвращать подобные случаи. Он считает, что необходимо оградить подрастающее поколение от вредоносной информации из интернета, активизировать молодежные движения, усилить меры безопасности в образовательных организациях и воспитывать в молодежи нравственные ценности.