Синоптики рассказали о погоде в Москве 27 сентября

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Москве и области в понедельник, 27 сентября, ожидается облачность и небольшие дожди, так как погоду в регионе определяет тыловая часть циклона. Об том рассказали на портале Метеоновости.

Температура воздуха в Москве 27 сентября составит плюс 9-11 градусов, в Подмосковье — плюс 8-13 градусов. В столице ожидается северо-восточный ветер, его скорость составит 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление поднимется до 754 миллиметров ртутного столба, а относительная влажность воздуха — до 80 процентов, говорится на портале.

До этого главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» рассказала о погоде в последнюю неделю сентября. По ее словам, жителей Московского региона ожидает теплая погода — с температурными показателями, превышающими климатическую норму.

В беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» Позднякова отметила, что в этот период не прогнозируется осадков, а в середине недели из-за облаков выглянет солнце. При этом особого тепла жители Москвы и области не ощутят, ведь антициклон, пришедший с севера, окажется холодным.