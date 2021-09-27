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«Плевать я хотел»: Мартиросян прокомментировал ситуацию с комиком Мирзализаде

Анастасия Колоскова

Общество
«Плевать я хотел»: Мартиросян прокомментировал ситуацию с комиком Мирзализаде
Фото: Аккаунт Гарика Мартиросяна в Instagram (@martirosian_official)

Один из основателей Comedy Club Гарик Мартиросян высказался по поводу ситуации, которая сложилась вокруг комика Идрака Мирзализаде, чье пребывание в России МВД признало «пожизненно нежелательным» из-за неудачной шутки про русских.

Шоумен отметил, что современным юмористам следует быть осторожнее, так как «нервные окончания людей воспалены». Он порекомендовал им тщательнее подбирать материал для шуток и быть аккуратнее в высказываниях.

Гарик обратил внимание, что молодые комики часто не боятся говорить все, что думают, из-за своей глупости и неопытности. Однако, по его словам, именно дерзость молодости в итоге двигает культуру и искусство вперед.

Тем не менее Мартиросян подчеркнул, что не берет на себя ответственность за слова и поступки других юмористов. Бремя ложится на автора резонансных слов, который всегда остается один на один с последствиями.

— Плевать я хотел на всех комиков, у меня нет никакой солидарности! Среди них шизофреники, маньяки, наркоманы, твари, мерзавцы и отвратительные типы, какая солидарность? Правда, есть и хорошие юмористы, примерные отцы и приятные ребята, я их очень люблю, но я никогда в жизни не буду отвечать за комиков, — заявил Мартиросян, отметив, что никакой общности комиков не существует.

Мартиросян рассказал, что данная проблема уходит корнями в снижение уровня культуры в стране, пишет «СтарХит».

В конце июля в отношении Идрака Мирзализаде возбудили административное дело из-за его выступления, видеозапись которого была размещена в интернете в одной из социальных сетей.

В начале августа суд признал Мирзализаде виновным по административной статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и постановил арестовать его на десять суток. В ходе судебного заседания комик свою вину не признал и заявил, что фраза была вырвана из контекста.

30 августа в МВД сообщили, что пребывание Мирзализаде на территории страны признано «пожизненно нежелательным». В пресс-службе ведомства также отметили, что считают «недопустимыми высказывания, направленные на дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи».

16 сентября Замоскворецкий суд Москвы приостановил действие распоряжения МВД о нежелательности пребывания в РФ Мирзализаде до вступления решения суда в законную силу.

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