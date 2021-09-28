Украинский генерал назвал угрозу, которая серьезнее «Северного потока — 2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Для экономики Украины «большую угрозу» представляет российский газопровод «Турецкий поток», чем запущенный в начале сентября «Северный поток — 2». Об этом заявил украинский генерал, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль.

По его словам, Украина на невыгодных для себя условиях покупает газ у Словакии, которая сама его не добывает. Таким образом, украинский потребитель получает реверсивный газ из «Турецкого потока».

— Мы берем, согласно этим сказкам, реверсный газ из Словакии, хотя у Словакии нет никакой скважины, она не производит ни одного кубометра газа. Но мы покупаем там. «Турецкий поток» — что же мы молчали, что он намного хуже экономически для нас, чем «Северный поток — 2», — сказал Москаль.

Также он напомнил, что по «Турецкому потоку» газ пойдет в Венгрию, минуя территорию Украины, и, вероятно, Словакия будет «брать» топливо оттуда, передает РИА Новости.

В понедельник, 27 сентября, Газпром и Венгрия заключили договор на поставку газа в течение 15 лет. В рамках реализации соглашения венгерская сторона будет получать четыре с половиной миллиарда кубометров топлива на протяжении этого времени. Большая часть газа будет поступать в Венгрию через Сербию, а остальная — через Австрию.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что контракт Венгрии с Газпромом является ударом для Украины, и Киев отреагирует на это соответствующим образом.