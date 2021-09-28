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В Кремле прокомментировали реакцию Украины на контракт Венгрии с Газпромом

Илья Ашуров

Политика
В Кремле прокомментировали реакцию Украины на контракт Венгрии с Газпромом
Фото: Администрация президента РФ

Заключенный контракт между российской компанией Газпром и Венгрией обеспечит надежные поставки газа. Никакие международные нормы соглашение не нарушает. Об этом во вторник, 28 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Россия и Венгрия развивают свои экономические отношения на взаимовыгодных условиях, а реакция относительно этого Украины не требует никаких ответных действий. При этом новое соглашение гарантирует Венгрии «надежные, предсказуемые, ритмичные» поставки топлива.

Песков отметил, что никаких прав и норм международного права газовый контракт между странами не нарушает.

— Ничьи права здесь не нарушаются, никакие нормы международной торговли здесь не нарушаются, и вряд ли какая-то страна, включая Украину, вправе вмешиваться в этот аспект российско-венгерских отношений, — цитирует Пескова РИА Новости.

В понедельник, 27 сентября, Газпром и Венгрия заключили договор на поставку газа в течение 15 лет. В рамках реализации соглашения венгерская сторона будет получать четыре с половиной миллиарда кубометров топлива на протяжении этого времени. Большая часть газа будет поступать в Венгрию через Сербию, а остальная — через Австрию.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что контракт Венгрии с Газпромом является ударом для Украины, Киев отреагирует на это соответствующим образом.

28 сентября посол Венгрии был вызван в МИД Украины из-за заключенного накануне российско-венгерского газового соглашения. Пресс-секретарь украинского дипведомства Олег Николенко, что венгерского посла вызвали в ведомство, чтобы донести «принципиальную позицию» страны по поводу соглашения Венгрии с российской компанией «Газпром». Подобный договор якобы наносит удар по энергетической безопасности Украины.

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