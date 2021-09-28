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Москвичам рассказали, как повлияет на загрузку метро открытие 10 станций БКЛ

Анастасия Колоскова

Город
Москвичам рассказали, как повлияет на загрузку метро открытие 10 станций БКЛ
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

В столичном департаменте транспорта рассказали, как открытие нового участка БКЛ с 10 станциями отразится на загруженности подземки и городских улиц.

По данным ведомства, после запуска участка станция «Севастопольская» на вход станет свободнее на 61 процент, «Калужская» — на 44 процента, «Проспект Вернадского» Сокольнической линии — на 43 процента.

Кроме того, на 15 процентов разгрузится Аминьевское шоссе, на 20 процентов — улица Каховка и на шесть процентов станет свободнее на улице Профсоюзной.

— В ближайшие месяцы будет открыт для пассажиров рекордный, самый протяженный участок московского метро, который заработает одновременно, — его длина около 20 километров. Одна из задач, поставленных мэром Москвы, — повышение транспортной доступности. Открытие десяти станций улучшит доступность транспорта для жителей 11 районов города, в которых проживает 1,4 миллиона человек. Станции БКЛ вблизи дома получат почти 420 тысяч человек. У москвичей появятся альтернативные варианты маршрутов, и они ежедневно будут экономить в поездках около 40 процентов времени, — приводятся слова руководителя департамента Максима Ликсутова в сообщении Telegram-канал «Дептранс Москвы».

18 сентября мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал одновременное открытие десяти станций БКЛ в начале ноября.

Общая протяженность нового участка БКЛ составляет 20 километров. По предварительной информации, этой осенью для пассажиров сразу станут доступны станции «Мневники», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», а также станции «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская».

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