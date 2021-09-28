Глава МВД наградил полицейских, обезвредивших пермского стрелка

Фото: Пресс-служба МВД РФ

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев наградил сотрудников ГИБДД, которые обезвредили стрелка, напавшего на университет в Перми. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщила пресс-служба МВД.

Младший лейтенант Константин Калинин был удостоен ордена Мужества, а его коллега старший лейтенант Владимир Макаров — медали «За отличие в охране общественного порядка».

— Руководство и личный состав Министерства внутренних дел глубоко соболезнуют родным и близким погибших, а пострадавшим желают скорейшего выздоровления. Жертв этого жестокого и циничного нападения могло быть больше, если бы не мужество и самоотверженность сотрудников полка дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по городу Перми, — сказал Колокольцев.

Первым на место происшествия прибыл Калинин. Именно он обезвредил вооруженного преступника. В свою очередь Макаров смог не допустить паники среди студентов и оперативно организовал их эвакуацию в безопасное место.

Министр поблагодарил сотрудников ГИБДД за службу и вручил им погоны. Калинин получил звание лейтенанта, а Макаров — капитана.

Стрельба в Перми

В понедельник утром, 20 сентября, в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным Следственного комитета, студент вуза открыл огонь по окружающим людям. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 47 человек и шестеро погибли.

Занятия в университете отменили до 27 сентября. Мемориал был открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.