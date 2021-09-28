Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Талибы* заявили о нарушении беспилотниками США воздушных границ Афганистана

Анастасия Волоснова

В мире
Талибы* заявили о нарушении беспилотниками США воздушных границ Афганистана
Фото: EPA

Радикальное движение «Талибан»* обвинило США в незаконном вторжении американских беспилотников в афганское воздушное пространство. Об этом рассказал во вторник, 28 сентября, в Twitter представитель талибов* Забихулла Муджахид.

По его словам, такого рода инциденты должны пресекаться.

— Призываем США придерживаться Дохийского соглашения. В противном случае это чревато последствиями, — отметил Муджахид.

Он добавил, что Исламский Эмират Афганистан — единственная сторона, которая может нести ответственность за сухопутное и воздушное пространство Афганистана.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.

Читайте также:
БеспилотникиАфганистанСША
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный немецкий вопрос: третьим будешь?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Северный поток: и снова санкции

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — время ответственности человека перед творением

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Этический кодекс для Электроника

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Старые иномарки: цены притормозят

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Зачем комсомол распустился

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Интересы детей важнее всего

Все мнения
О проекте