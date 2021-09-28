Талибы* заявили о нарушении беспилотниками США воздушных границ Афганистана

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Радикальное движение «Талибан»* обвинило США в незаконном вторжении американских беспилотников в афганское воздушное пространство. Об этом рассказал во вторник, 28 сентября, в Twitter представитель талибов* Забихулла Муджахид.

По его словам, такого рода инциденты должны пресекаться.

— Призываем США придерживаться Дохийского соглашения. В противном случае это чревато последствиями, — отметил Муджахид.

Он добавил, что Исламский Эмират Афганистан — единственная сторона, которая может нести ответственность за сухопутное и воздушное пространство Афганистана.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.