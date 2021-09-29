Московский институт теплотехники запатентовал способ борьбы с лесными пожарами

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Московский институт теплотехники, который разработал и произвел межконтинентальные баллистические ракеты «Тополь-М» и баллистические ракеты подводных лодок «Булава», озаботился проблемами лесных пожаров и придумал способ их тушения с помощью ракетных технологий. Учеными института была запатентована «пушка» для тушения.

Отмечается, что данное изобретение относится к области пенного пожаротушения и предназначено для тушения крупных пожаров в труднодоступных местностях, создания заградительных полос для ликвидации лесных верховых и низовых пожаров.

Новаторство заключается в том, что специальный состав для образования пены помещается в водный раствор, пена формируется не сразу, а активируется со временем. Учитывая, что дальность полета пены меньше, чем у струи жидкого раствора, предложенный способ ученые считают более «дальнобойным», позволяющим тушить пожары на большем расстоянии.

В пояснении к патенту описывается способ установки времени «срабатывания» пены после выброса из устройства и уровня концентрации, указывается схема работы устройства с раствором пенообразователя.

Именно в работе устройства реализован «ракетный» принцип, который Московский институт теплотехники использует в основной сфере своей деятельности. В ракетах продукты горения выбрасываются из сопла двигателя и создают реактивную тягу, в системе пожаротушения твердотопливные элементы поджигаются и продукты их горения вытесняют водный раствора из бака, то есть «стреляют» им в нужном направлении, передает РИА Новости.

Научные разработки лауреатов московской премии внедряются в производство по всему миру. Молодой ученый Московского государственного технического университета имени Баумана Александр Бабурин руководит группой исследователей, которые занимаются изучением нанофотонных устройств.