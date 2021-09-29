Госсекретарь США обвинил Россию в срыве совещания ОБСЕ в Варшаве

Фото: U.S. Embassy Tokyo / CC BY-ND 2.0

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен обвинил Россию в том, что она якобы заблокировала проведение Ежегодного совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения. Оно должно было состояться 27 сентября. Соответствующее заявление распространила во вторник, 28 сентября, пресс-служба Госдепартамента.

— К сожалению, совещание ОБСЕ по человеческому измерению в 2021 году не состоялось из-за решения правительства России заблокировать эту встречу. Мы глубоко сожалеем в связи с этой попыткой российских властей заблокировать контроль над ухудшающимся положением в области прав человека, — заявил глава американского дипведомства.

Блинкен добавил, что американские власти по-прежнему ожидают, что ОБСЕ и страны-участники будут проводить свои запланированные встречи, которые посвящены теме прав человека.

Он подчеркнул, что Вашингтон не станет игнорировать нарушения прав человека в мире и продолжит делать все от него зависящее, чтобы привлечь внимание к этой проблеме, передает ТАСС.

Песков заявил, что в Штатах не уходит мода накачивать рейтинг за счет русофобии. Он добавил, что в США человека будут считать настоящим патриотом, если тот высказывается о России в негативном ключе.