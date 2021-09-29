Эксперт рассказал о разочаровании Турции в своей политике относительно Сирии

Фото: pexels.com/Aydın Kiraz

Политика Турции в отношении Сирии изначально была неправильной. В Анкаре растет осознание ее неудачности. Об этом в среду, 29 сентября, сообщил профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал.

Он отметил, что политика государства становится все более опасной, а турецкое военное присутствие в Сирии привело лишь к еще большему разгулу террористических группировок.

— Но это не то, что мы хотели, это не то, к чему мы должны стремиться. Вместо этого нужно изменить наш подход: мы должны выступать за Сирию, власти которой имеют полный контроль над всей территорией страны, — заявил политолог в разговоре с «Лента.ру».

По его мнению, в ответ на поддержку Турции, власти Сирии должны признать независимость Турецкой Республики Северного Кипра.

Унал рассказал, что для возвращения на родину всех сирийских беженцев в Турции также необходимо нормализовать отношения с Дамаском и решить проблему курдских формирований.

Эксперт напомнил слова турецкого президента Реджепа Эрдогана о том, что США, вслед за Афганистаном, должны вывести войска из Ирака и Сирии. Политолог уверен — для этого необходимо взаимодействие с сирийскими и российскими властями. Кроме того, решение проблем в Сирии значительно поможет Эрдогану и на дальнейших выборах, считает политолог.

До этого Эрдоган выразил надежду, что во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи будут приняты «важные решения». 21 сентября в администрации Эрдогана сообщили, что он собирается приехать в Сочи с визитом 29 сентября. Визит турецкого лидера на территорию России будет однодневным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что во время грядущей встречи Владимир Путин обсудит с Эрдоганом двусторонние отношения и ситуацию в Сирии.