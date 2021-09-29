Восемь жилых домов построят по программе реновации в районе Перово

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Россия, Москва, Зелёный проспект, 27А Карта всех событий

В столичном районе Перово для переселения по программе реновации строят и проектируют восемь жилых домов. Об этом в среду, 29 сентября, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— В стадии строительства находятся четыре новостройки на улицах Новогиреевская, владение 24А, Металлургов, владение 56, Плющева, владение 15/3 и на 2-й Владимирской улице, владение 13. Еще четыре здания проектируются. Всего же с момента старта программы реновации в Перово ввели в эксплуатацию четыре жилых дома площадью 38,78 тысячи квадратных метров, — рассказал руководитель департамента.

Он уточнил, что построенные новостройки находятся по адресам: Зеленый проспект, 27а, 2-я Владимирская улица, 30, улица Плеханова, 18 и улица Плеханова, 22.

По словам Рафика Загрутдинова, в общей сложности в районе Перово в новые квартиры переедут жители 196 сносимых домов. Для волнового переселения власти подобрали 17 площадок, добавил он.

До этого Рафик Загрутдинов сообщил, что дом на Профсоюзной улице, 98, корпус 6 в Конькове скоро введут в эксплуатации по программе реновации. В настоящее время завершаются работы по облагораживанию территории рядом с ним.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. В рамках нее предусмотрено переселение около одного миллиона москвичей из 5175 домов.

21 сентября заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что за время действия программы реновации в Москве в новое жилье переехали более 39 тысяч ее участников.