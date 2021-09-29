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Суд прекратил уголовное дело пилота, к вертолету которого Литвин привязал человека

Илья Ашуров

Происшествия
Суд прекратил уголовное дело пилота, к вертолету которого Литвин привязал человека
Фото: пресс-служба суда

Суд прекратил уголовное дело в отношении пилота, который совершил полет с человеком, привязанным ко дну вертолета. Об этом в среду, 29 сентября, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, дело было закрыто в связи с примирением сторон.

В середине мая блогер Михаил Литвин договорился с пилотом в Московской области, чтобы тот прикрепил скотчем мужчину и совершил полет. Видео полета блогер выложил в Сеть.

В июне правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Вертолет изъяли, а пилота отстранили от полетов. Мужчину, которого приклеили для съемок ролика, признали потерпевшим.

Блогер Михаил Литвин регулярно учиняет выходки на грани нарушения закона. В августе этого года лишенный прав блогер проехал за рулем автомобиля в помещении ресторана на улице Рочдельской в Москве. При этом он купил машину у мужчины прямо на улице за миллион рублей.

В столичном ГИБДД заявили, что инициировали проверку по факту видеоролика, размещенного в сети Интернет, на котором гражданин, будучи лишенным права управления транспортными средствами, передвигался на автомобиле в помещении бара (ресторана).

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