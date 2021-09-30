Более 30 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах
Свыше 30 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы. Такие данные опубликовал в четверг, 30 сентября, сервис «Яндекс.Расписания».
Известно, что во Внуково задержали вылет пяти самолетов. При этом четыре рейса вовсе отменили.
В Домодедово отменили три самолета и столько же задержали.
Однако рекордсменом в отмене вылетов стал аэропорт Шереметьево. Здесь отменили 15 рейсов, а задержали — два.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
В среду, 29 сентября, мужчина залез под потолок на высоту 30 метров в столичном аэропорту Внуково. После чего нарушителя сняли с конструкции и передали сотрудникам полиции. Им оказался гражданин Испании, который хотел таким способом привлечь к себе внимание.
Позже в транспортной прокуратуре столицы организовали проверку по данному факту.
Также в среду, 29 сентября, стюардесса американских авиалиний Андреа Фишбах рассказала, что есть несколько вещей, которые не рекомендуется надевать для полета на самолете.
Девушка отметила, что одежду в дорогу нужно выбирать из соображений комфорта и безопасности.