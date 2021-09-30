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Более 30 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах

Виктория Сикерина

Город
Более 30 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

Свыше 30 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы. Такие данные опубликовал в четверг, 30 сентября, сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что во Внуково задержали вылет пяти самолетов. При этом четыре рейса вовсе отменили.

В Домодедово отменили три самолета и столько же задержали.

Однако рекордсменом в отмене вылетов стал аэропорт Шереметьево. Здесь отменили 15 рейсов, а задержали — два.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

В среду, 29 сентября, мужчина залез под потолок на высоту 30 метров в столичном аэропорту Внуково. После чего нарушителя сняли с конструкции и передали сотрудникам полиции. Им оказался гражданин Испании, который хотел таким способом привлечь к себе внимание.

Позже в транспортной прокуратуре столицы организовали проверку по данному факту.

Также в среду, 29 сентября, стюардесса американских авиалиний Андреа Фишбах рассказала, что есть несколько вещей, которые не рекомендуется надевать для полета на самолете.

Девушка отметила, что одежду в дорогу нужно выбирать из соображений комфорта и безопасности.

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