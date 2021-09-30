Три машины столкнулись на внешней стороне МКАД

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, МКАД, 59-й километр Карта всех событий

Три автомобиля врезались друг в друга на 59 километре внешней стороны Московской кольцевой автодороги (МКАД). Об этом сообщили в четверг, 30 сентября, в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве отметили, что ДТП произошло после пересечения магистрали с Рублево-Успенским шоссе.

В настоящий момент на месте происшествия выясняются причины столкновения и информация о пострадавших.

— Движение свободно по двум полосам из пяти. Выбирайте пути объезда, — заключили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Фото: Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

В ночь со вторник на среду, 28 и 29 сентября, в пресс-службе департамента транспорта Москвы рассказали, что четыре машины столкнулись на внутренней стороне 22-го километра МКАД перед развязкой с Каширским шоссе. Однако спустя время на участке восстановили транспортное движение в прежнем режиме.

В среду, 29 сентября, пресс-служба столичной ГИБДД заявили, что с начала 2021 года в Москве было зафиксировано почти 95 тысяч нарушений норм тонировки стекол транспортных средств.