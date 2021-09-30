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Движение после ДТП с тремя машинами на МКАД восстановлено

Анастасия Колоскова

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Движение после ДТП с тремя машинами на МКАД восстановлено
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Восстановлено движение после аварии, в результате столкнулись три автомобиля, на Московской кольцевой автодороги (МКАД). Об этом сообщили в четверг, 30 сентября, в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

ДТП произошло на 59-м километре внешней стороны магистрали, после ее пересечения магистрали с Рублево-Успенским шоссе. Из-за инцидента было перекрыто движение по трем полосам из пяти.

В ночь на среду, 29 сентября, в пресс-службе департамента транспорта Москвы рассказали, что четыре машины столкнулись на внутренней стороне 22-го километра МКАД перед развязкой с Каширским шоссе. Однако спустя время на участке восстановили транспортное движение в прежнем режиме.

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