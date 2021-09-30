Студентов пригласили принять участие в конкурсе эссе «Москва глазами молодежи»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе эссе для студентов «Москва глазами молодежи», который приурочен к Всемирному дню гида. Заявки принимаются до 12:00 28 октября 2021 года.

К участию в конкурсе приглашаются студенты столичных высших и средних профессиональных учебных заведений, в том числе и обучающиеся в магистратуре. Они могут выбрать одну из пяти тем: «Диджитал-туризм. Новые идеи», «Представь себя в роли гида», «Я — лучший тревел-блогер», «Гостеприимный москвич» и «Тренды молодежного туризма». По выбранной теме участникам конкурса предлагается написать небольшой текст и сделать минутный видеоролик.

— Наша жизнь по-настоящему разнообразна, поскольку мы имеем возможность путешествовать. Именно это дарит нам туристическая отрасль и все те люди, которые в ней работают. Это гиды, которые делятся своими знаниями об истории города и показывают потаенные уголки на улицах столицы. Это служащие отеля, которые заботятся о каждом госте. Это сотрудники гастрономической отрасли, которые порадуют каждого вкусными блюдами. Конкурс эссе «Москва глазами молодежи» призван открыть все перспективы туристической отрасли, подчеркнуть ее важность, — рассказала заместитель председателя столичного Комитета по туризму Алина Арутюнова, отметив, что конкурс станет отличной возможностью для представителей молодого поколения проявить себя и свой потенциал.

Жюри до 5 ноября выберет пять лучших проектов, а также 10 финалистов. После этого за их работы смогут проголосовать участники проекта «Активный гражданин», выбрав таким образом еще пять победителей.

Итоги конкурса будут подведены до 16 декабря, пишет официальный сайт мэра Москвы.