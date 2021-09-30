В МИД заявили, что между РФ и США есть «медленный прогресс» по кибербезопасности

Фото: МИД РФ

РФ и США в переговорах по кибербезопасности на данный момент смогли прийти к «медленному прогрессу». Об этом рассказал в четверг, 30 сентября, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, до встречи президента России Владиимира Путина и президента США Джо Байдена в Женеве не существовало налаженного канала между странами по данному вопросу.

— При этом американские претензии множились, ситуации, которые подогревались в США, происходили с определенной частотой. Это все стало отягощающим фактором, — заключил Рябков, слова которого приводит ТАСС.

Американские и британские спецслужбы в совместном докладе обвинили Главное разведывательное управление России в хакерских атаках на сотни правительственных и частных структур по всему миру. При этом посольство России в Соединенных Штатах отвергло причастность Кремля к хакерским атакам.

До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла, что США готовы ответить России на «вменяемые ей хакерские атаки», причем ответные киберудары будут наноситься без предупреждения. При этом Байден усомнился в причастности России к кибератакам в США.

Вместе с тем Владимир Путин назвал необоснованными обвинения в том, что российские власти или хакеры имеют отношение к кибератакам в США. Президент не исключил возможности того, что разведка Вашингтона имеет доступ к российским информационным сетям, но подчеркнул, что этот факт не вызывает у него страха. В то же время он заметил, что рассчитывает на сотрудничество с США в борьбе с киберпреступностью.