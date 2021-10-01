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Жительница Брянска предложила взятку следователю в надежде получить убежище в США

Илья Ашуров

Происшествия
Жительница Брянска предложила взятку следователю в надежде получить убежище в США
Фото: СК РФ

В Брянске 37-летняя женщина предложила взятку следователю, чтобы тот «завел дело» об уголовном преследовании ее мужа. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Брянской области.

По данным ведомства, женщина надеялась, что фиктивные документы об уголовном преследовании ее мужа за преступление, направленное на свержение государственного строя, помогут получить политическое убежище в США.

29 сентября подозреваемая, находясь в сквере имени Карла Маркса в городе Брянске, передала 30 тысяч рублей сотруднику правоохранительных органов, который действовал в рамках спецоперации.

— Преступление выявлено оперативными сотрудниками УФСБ России по Брянской области совместно с сотрудниками подразделения собственной безопасности УМВД России в регионе, — говорится в сообщении ведомства.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу». Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

СК опубликовал видео допроса женщины. На нем она говорит, что при ней изъяли документы и деньги.

Видео: СК РФ

29 сентября стало известно об аресте основателя Group-IB Ильи Сачкова. Суд арестовал его на два месяца по подозрению в госизмене. В пресс-службе Group-IB сообщили, что в московской штаб-квартире компании 28 сентября проводились обыски. Причины проведения оперативных мероприятий не уточнялись.

Group-IB — одна из ведущих российских компаний, которая работает в сфере кибербезопасности. Она осуществляет свою деятельность с 2003 года. Ее клиентами являются крупные российские компании, среди которых «Ростех», Сбербанк, «Альфа-банк» и «Мегафон».

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