Безбарьерную систему оплаты установят на Северном дублере Кутузовского проспекта

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Россия, Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

— На трассе не будет традиционных пунктов взимания платы, стоимость проезда спишется автоматически со счета владельца. Благодаря такой системе перед пунктами оплаты не будет пробок, что также позволит минимизировать выбросы выхлопных газов от ожидающих своей очереди автомобилей, — уточнил Прохоров.

Система безбарьерной оплаты позволяет не расширять полотно дороги, что сохраняет сотни зеленых насаждений.

— Мы строим объект для Москвы и москвичей, разумеется, должны и будем максимально учитывать волнующие жителей аспекты и использовать самые современные технологии, — пояснил директор реализующей проект СДКП «Новой концессионной компании» Денис Янев.

Летом глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников рассказал, что ведомство планирует увеличить максимальную разрешенную скорость до 150 километров в час на тех дорогах, где позволяет инфраструктура. Он подчеркнул, что увеличение разрешенной скорости на дорогах — это в первую очередь вопрос безопасности.

При этом госкомпания «Автодор» еще летом 2020 года сообщала, что планирует постепенное увеличение скоростного лимита на собственных платных трассах до 150 километров в час.