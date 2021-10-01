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Песков прокомментировал сроки запуска «Северного потока — 2»

Полина Долганова

Общество
Песков прокомментировал сроки запуска «Северного потока — 2»
Фото: Администрация президента РФ

Никакой паузы в работе перед запуском газопровода «Северный поток — 2» нет, все идет своим чередом. Об этом в пятницу, 1 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, смена власти в ФРГ может повлиять на сроки запуска объекта.

— Дело в том, что в Германии продолжают работать все ведомства, все органы, в том числе и те ведомства, которые будут сертифицировать этот объект. <...> Мы уже говорили ранее, что возможны сценарии оперативные, возможны менее оперативные, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выиграла выборы и опередила блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который набрал максимально низкий процент голосов за всю историю. По итогам выборов у СДПГ 25,7 процента голосов, у ХДС/ХСС — 24,1 процента. Вместе с ними в бундестаг войдут еще три партии. На третьей строчке оказались «зеленые», набравшие 14,8 процента голосов, на четвертом месте расположилась Свободная демократическая партия — у нее 11,5 процента. Замыкает пятерку «Альтернатива для Германии» с 10,3 процента голосов.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» проложен от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода неоднократно выступали США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступала за достройку «Северного потока — 2» и отвергала односторонние экстерриториальные санкции США.

2 сентября председатель правления Газпрома Алексей Миллер рассказал, что поставки газа по трубопроводу планируют начать уже в наступающем отопительном сезоне, то есть до конца года.

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