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Перед задержанием Саакашвили заявил, что приехал помочь народу Грузии

Михаил Алимов

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Перед задержанием Саакашвили заявил, что приехал помочь народу Грузии
Фото: European People's Party / CC BY 2.0

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили перед своим задержанием заявил, что приехал помочь грузинскому народу, и призвал его не бояться.

— С большой вероятностью сейчас меня задержат в Тбилиси. Но хочу сказать, ничего не бойтесь, идите завтра на выборы. Отдайте свой голос, и третьего числа все вместе будем праздновать победу. Я приехал, чтобы помочь вам, другого выбора у нас не было. Я ничего не боюсь и призываю вас не бояться, — написал он на своей странице в Facebook.

До этого сообщалось, что правоохранители задержали Саакашвили и заключили его под стражу. Позже местное телевидение сообщило, что Саакашвили находится в тбилисской тюрьме.

Он является фигурантом двух уголовных дел — об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. По ним его уже заочно осудили и приговорили к трем и шести годам лишения свободы соответственно.

Также он фигурирует в уголовных делах по растрате госбюджета Грузии, разгоне оппозиционного митинга в 2007 году и погроме в телекомпании «Имеди». По ним еще не прошли заседания суда и не вынесены приговоры.

6 сентября Саакашвили заявил о планах приехать в Грузию на муниципальные выборы. Он также призвал всех граждан страны, которые живут в других местах, вернуться на родину для голосования.

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