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Профессора, читавшего лекцию во время стрельбы в Перми, отстранили от преподавания у этой группы

Михаил Алимов

Общество
Профессора, читавшего лекцию во время стрельбы в Перми, отстранили от преподавания у этой группы
Фото: Олег Сыромятников / vk.com

Профессор Олег Сыромятников, который читал лекцию студентам во время трагических событий в пермском вузе, больше не будет вести занятия у той же группы. Его заменили на другого преподавателя по рекомендации психологов МЧС. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщили в пресс-службе Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ).

— Студентам группы, где он [Сыромятников] читал лекцию, заменили преподавателя по рекомендациям психологов МЧС. В остальном он также продолжает работу в университете, — рассказали в пресс-службе ТАСС.

Мнения студентов этой группы разнятся. Кто-то считает, что профессор сделал все правильно и не допустил паники в аудитории, а кто-то считает его действия ошибочными.

Стрельба в Перми

В понедельник утром, 20 сентября, в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным Следственного комитета, студент вуза открыл огонь по окружающим людям. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 47 человек и шестеро погибли.

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