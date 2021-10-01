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Большая часть Абхазии осталась без света из-за аварии

Михаил Алимов

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Большая часть Абхазии осталась без света из-за аварии
Фото: Анна Быкова, Вечерняя Москва

Почти вся Абхазия осталась без электричества из-за аварии на высоковольтной линии в восточной части страны. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщили в пресс-службе «Черноморэнерго».

— Произошло аварийное отключение ВЛ «Ачгуара». Для выяснения причин и ликвидации аварии задействованы соответствующие службы РУП «Черноморэнерго», — передает сообщение пресс-службы ТАСС.

В сентябре сообщалось, что в нескольких районах Екатеринбурга отключилось электроснабжение. Проблемы наблюдались в Парковом и Октябрьском районах, а также в центре города. Из-за аварии не работали светофоры и электрический транспорт.

В местной электросетевой компании заявили, что проблемы возникли на линии. На место инцидента выехали бригады специалистов и восстановили электроснабжение примерно за полчаса. Одной из причин могло быть «внешнее воздействие».

12 сентября «ВМ» писала об отключении электричества в районе метро «Проспект Вернадского» из-за пожара на трансформаторной подстанции.

Возгорание удалось потушить в 02:31. Пожар произошел в двухэтажном кирпичном здании на площади 50 квадратных метров, уточнили в ведомстве.

В результате инцидента никто не пострадал.

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