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Саакашвили признался, что у него теперь новая супруга

Михаил Алимов

В мире
Саакашвили признался, что у него теперь новая супруга
Фото:European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после своего задержания на территории страны признался, что у него появилась новая жена — украинский депутат Елизавета Ясько.

— Мы с Лизой решили всем сообщить, что мы вместе. Мы начинаем новую жизнь, новую семью, — признается он в видеоролике, опубликованном на его странице в Facebook.

Отмечается, что признание они сделали до отъезда экс-президента на родину.

До этого момента широкой общественности было известно, что Саакашвили женат на голландке Сандре Рулофс. У них есть двое совместных детей.

В этот же день сообщалось, что правоохранители задержали Саакашвили и заключили его под стражу. Позже местное телевидение сообщило, что Саакашвили находится в тбилисской тюрьме.

Он является фигурантом двух уголовных дел — об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. По ним его уже заочно осудили и приговорили к трем и шести годам лишения свободы соответственно.

Также он фигурирует в уголовных делах по растрате госбюджета Грузии, разгоне оппозиционного митинга в 2007 году и погроме в телекомпании «Имеди». По ним еще не прошли заседания суда и не вынесены приговоры.

Кроме того, его обвиняют в незаконном пересечении госграницы Грузии, а действующий грузинский президент Саломе Зурабишвили на брифинге заявила, что никогда не помилует Саакашвили.

6 сентября Саакашвили заявил о планах приехать в Грузию на муниципальные выборы. Он также призвал всех граждан страны, которые живут в других местах, вернуться на родину для голосования.

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