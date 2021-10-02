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Лукашенко пригрозил Западу союзом с Россией в случае нападения на Белоруссию

Юлия Курганова

Политика
Лукашенко пригрозил Западу союзом с Россией в случае нападения на Белоруссию
Фото: Администрация президента РФ

В случае нападения внешнего врага Белоруссия оперативно создаст «единую военную базу» с Россией, которая отразит атаку. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью CNN. Отрывки из него приводит в субботу, 2 октября, «СБ.Беларусь сегодня».

— Если нужно будет, то Беларусь превратится в единую базу Беларуси и России, военную базу для того, чтобы противостоять вашей агрессии. Если вдруг вы на это решитесь, или отдельные соседние государства, — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что это нужно «четко понимать». При этом он отметил, что на территории республики нет ни одной иностранной базы, кроме двух баз России гражданского назначения.

— Это база с советских времен, в Советском Союзе была построена, для раннего обнаружения пуска ядерных ракет с вашей территории. И вторая — база связи, посредством которой российские Вооруженные силы осуществляют связь со своим флотом в Атлантике, — пояснил белорусский президент.

В 1995 году Белоруссия и Россия подписали межправительственные соглашения о порядке использования радиоузла «Барановичи» системы предупреждения о ракетном нападении и о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка (зональный пункт связи ВМФ России). Оба соглашения остаются в силе в течение 25 лет и могут продлеваться по договоренности сторон.

Лукашенко назвал выдумкой Запада идею вхождения Белоруссии в состав России. По его словам, руководство Белоруссии и власти РФ достаточно умны, чтобы создать сильный союз из суверенных государств.

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