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Украинский обозреватель заявил, что Киев страдает «газовой наркоманией»

Юлия Курганова

Политика
Украинский обозреватель заявил, что Киев страдает «газовой наркоманией»
Фото: youtube.com

Сооснователь Украинского института будущего Юрий Романенко считает, что Киев страдает «газовой наркоманией». Такое мнение он высказал, комментируя ситуацию с контрактом на поставки газа из России в Венгрию.

Обозреватель отметил, что, выбрав в качестве транзитных стран Сербию и Австрию, Венгрия преподала Украине урок. Будапешт имеет право, подчеркнул Романенко, выбирать транзит в соответствии со своими национальными интересами.

Также он высмеял заявление киевских властей о том, что Венгрия должна получать газ только через украинскую ГТС.

— Это похоже на реакцию наркомана, который привык к легкой дозе, которую постоянно дают соседи. И вот соседям надоел и наркоман, и издержки с ним связанные, — написал обозреватель в статье для портала Gordonua.com.

Романенко подчеркнул, что теперь Украину ждет болезненный этап «отрезвления», она должна понять, что ей никто и ничего не должен. Обозреватель заявил, что больше всего государству вредит коллективная глупость.

Газпром начал поставки газа в Венгрию и Хорватию по «Турецкому потоку». Это стало возможным благодаря тому, что компания FGSZ Ltd. построила на территории Венгрии новый магистральный газопровод, а Болгария и Сербия завершили расширение в национальных газотранспортных системах.

В понедельник, 27 сентября, Газпром и Венгрия заключили договор на поставку газа в течение 15 лет. В рамках реализации соглашения венгерская сторона будет получать четыре с половиной миллиарда кубометров топлива на протяжении этого времени. Большая часть газа будет поступать в Венгрию через Сербию, а остальная — через Австрию.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что контракт Венгрии с Газпромом является ударом для Украины, Киев отреагирует на это соответствующим образом.

28 сентября посол Венгрии был вызван в МИД Украины из-за заключенного накануне российско-венгерского газового соглашения. Пресс-секретарь украинского дипведомства Олег Николенко сообщил, что венгерского посла вызвали в ведомство, чтобы донести «принципиальную позицию» страны по поводу соглашения Венгрии с российской компанией «Газпром». Подобный договор якобы наносит удар по энергетической безопасности Украины.

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