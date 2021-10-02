СМИ: На границах Афганистана власти разместят «батальон смертников»

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К границам Афганистана направят специальный «батальон смертников». Об этом в субботу, 2 октября, сообщил заместитель губернатора афганской провинции Бадахшан Нисар Ахмад Ахмади. Его слова приводит местное агентство Khaama Press.

Провинция расположена на северо-востоке страны и находится рядом с Китаем, Таджикистаном и Пакистаном.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.