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Цена на газ на Украине достигла исторического максимума

Юлия Курганова

В мире
Цена на газ на Украине достигла исторического максимума
Фото: CTK

Стоимость природного газа на Украинской энергетической бирже (УЭБ) достигла исторического максимума — она приблизилась к уровню 1500 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В пятницу, 1 октября, на УЭБ партия газа в объеме 10 тысяч кубометров стоила 38 532 гривны (1447 долларов) за тысячу кубических метров.

При этом средневзвешенная стоимость газа с НДС по всем условиям оплаты на октябрь составляет 28 654 гривны за тысячу кубометров, это в полтора раза превышает показатель сентября — 18 505 гривен.

Указанные цены актуальны для промышленности и бизнеса. Для населения, большинство из которого пользуются годовым тарифом, фиксированная цена составляет 6,99 гривны за кубометр без стоимости доставки, передает РИА Новости.

В последние недели цена на газ достигла рекордных отметок: еще месяц назад стоимость фьючерса на поставку тысячи кубометров топлива в октябре по индексу голландского TTF составляла около 500 долларов, а уже в конце сентября она почти достигла отметки в 1200 долларов.

В Киеве назвали ошибку Зеленского в отношениях с РФ. Президент Украины ошибся, когда отказался заключать прямой контракт на поставки газового топлива из России.

В понедельник, 27 сентября, Газпром и Венгрия заключили договор на поставку газа в течение 15 лет. В рамках реализации соглашения венгерская сторона будет получать четыре с половиной миллиарда кубометров топлива на протяжении этого времени.

28 сентября посол Венгрии был вызван в Министерство иностранных дел (МИД) Украины из-за заключенного накануне российско-венгерского газового соглашения. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского дипведомства Олег Николенко. По его словам, венгерского посла вызвали в ведомство, чтобы донести «принципиальную позицию» страны по поводу соглашения Венгрии с российской компанией «Газпром». Подобный договор якобы наносит удар по энергетической безопасности Украины.

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