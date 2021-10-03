«Кадровый кризис» произошел в США из-за «Северного потока — 2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

В Соединенных Штатах сенатор Тед Круз мешает назначению 59 послов, чтобы подтолкнуть администрацию президента Джо Байдена к более решительным действиям против газопровода «Северный поток — 2».

Сенатор от Техаса специально затягивает обсуждения по назначению американских дипломатических представителей, чтобы привлечь внимание чиновников администрации к российскому проекту.

Борьба, которую развернул сенатор Тед Круз, республиканец от Техаса, по поводу российского газопровода, создала ситуацию, которую чиновники называют кадровым кризисом. Действия господина Круза задерживают десятки назначений в госдепартаменте, сообщается в издании New York Times.

Отмечается, что остальные сенаторы недовольны действиями Круза и считают, что его действия создают большую угрозу для США, чем «Северный поток — 2».

Замглавы МИД Грушко рассказал о сертификации «Северного потока — 2». По его словам, для этого предприняты все необходимые шаги, в том числе и в области права.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» проложен от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода неоднократно выступали США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступала за достройку «Северного потока — 2» и отвергала односторонние экстерриториальные санкции США.

2 сентября председатель правления Газпрома Алексей Миллер рассказал, что поставки газа по трубопроводу планируют начать уже в наступающем отопительном сезоне, то есть до конца года.