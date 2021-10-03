Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Кадровый кризис» произошел в США из-за «Северного потока — 2»

Юлия Курганова

Политика
«Кадровый кризис» произошел в США из-за «Северного потока — 2»
Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

В Соединенных Штатах сенатор Тед Круз мешает назначению 59 послов, чтобы подтолкнуть администрацию президента Джо Байдена к более решительным действиям против газопровода «Северный поток — 2».

Сенатор от Техаса специально затягивает обсуждения по назначению американских дипломатических представителей, чтобы привлечь внимание чиновников администрации к российскому проекту.

Борьба, которую развернул сенатор Тед Круз, республиканец от Техаса, по поводу российского газопровода, создала ситуацию, которую чиновники называют кадровым кризисом. Действия господина Круза задерживают десятки назначений в госдепартаменте, сообщается в издании New York Times.

Отмечается, что остальные сенаторы недовольны действиями Круза и считают, что его действия создают большую угрозу для США, чем «Северный поток — 2».

Замглавы МИД Грушко рассказал о сертификации «Северного потока — 2». По его словам, для этого предприняты все необходимые шаги, в том числе и в области права.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» проложен от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода неоднократно выступали США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступала за достройку «Северного потока — 2» и отвергала односторонние экстерриториальные санкции США.

2 сентября председатель правления Газпрома Алексей Миллер рассказал, что поставки газа по трубопроводу планируют начать уже в наступающем отопительном сезоне, то есть до конца года.

Читайте также:
ДипломатияСШАСеверный поток — 2
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Все мнения
О проекте