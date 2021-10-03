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Партия Саакашвили занимает второе место на выборах в Грузии

Полина Долганова

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Партия Саакашвили занимает второе место на выборах в Грузии
Фото: European People's Party / CC BY 2.0

Правящая в настоящее время партия «Грузинская мечта» лидирует на местных выборах с 48,56 процента голосов. У партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» пока 31,23 процента. Об этом в воскресенье, 3 октября, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 38,63 процента протоколов избирателей.

— На данный момент подсчитаны данные с 1446 участков из 3743 (38,63 процента), — цитирует сообщение РИА Новости.

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании Михаила Саакашвили 1 октября. Позже местное телевидение сообщило, что Саакашвили находится в тбилисской тюрьме. После своего задержания он объявил голодовку.

Михаил Саакашвили является фигурантом двух уголовных дел: об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. По ним его уже заочно осудили и приговорили к трем и шести годам лишения свободы соответственно. Также Саакашвили фигурирует в уголовных делах о растрате госбюджета Грузии, разгоне оппозиционного митинга в 2007 году и погроме в телекомпании «Имеди». По ним еще не прошли заседания суда и не вынесены приговоры. Кроме того, его обвиняют в незаконном пересечении госграницы Грузии.

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