Зеленский пообещал заняться вопросом возвращения Саакашвили на Украину

Фото: president.gov.ua

Киев приложит максимум усилий, чтобы вернуть Михаила Саакашвили на Украину. Об этом в воскресенье, 3 октября, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

По его словам, он регулярно занимается возвращением украинцев на родину.

— Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается, — отметил политик.

Он добавил, что этим вопросом также будут заниматься представители МИД Украины и премьер-министры обеих стран.

Зеленский подчеркнул, что он не был осведомлен об отъезде Саакашвили в Грузию. Об этом узнал от журналистов. Политик полагает, что решение бывшего грузинского президента вернуться на родину было неправильным, передает ТАСС.

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании Михаила Саакашвили 1 октября. Позже местное телевидение сообщило, что Саакашвили находится в тбилисской тюрьме. После своего задержания он объявил голодовку.

Михаил Саакашвили является фигурантом двух уголовных дел: об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. По ним его уже заочно осудили и приговорили к трем и шести годам лишения свободы соответственно. Также Саакашвили фигурирует в уголовных делах о растрате госбюджета Грузии, разгоне оппозиционного митинга в 2007 году и погроме в телекомпании «Имеди». По ним еще не прошли заседания суда и не вынесены приговоры. Кроме того, его обвиняют в незаконном пересечении госграницы Грузии.