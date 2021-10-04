Появилось видео погони за подозреваемым в убийстве студенток в Гае

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МВД России обнародовало видео погони за подозреваемым в убийстве трех девушек в Гае.

В момент преследования злоумышленник ехал на угнанном автомобиле ВАЗ. На кадрах видно, что мужчина едет по дороге неаккуратно, пытаясь оторваться от правоохранителей.

В четверг, 30 сентября, после возгорания в одном из домов в городе Гае под Оренбургом были обнаружены тела трех девушек с признаками насильственной смерти. Ими оказались студентки медицинского колледжа в возрасте 17, 18 и 19 лет. Подруги втроем снимали квартиру.

В воскресенье, 3 октября, полиция Оренбургской области установила подозреваемого в убийстве трех студенток в городе Гае.

После этого региональное следственное управление Следственного комитета РФ рассказало, что молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила причастность 29-летнего Александра Лазарева к убийству трех девушек в Гае в Оренбургской области.

В результате подозреваемого в убийстве трех студенток задержали.